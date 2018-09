Baby's naar hotel na brand kinderdagverblijf Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een kinderdagverblijf aan de Waldeck Pyrmontlaan, vlakbij het Vondelpark in Amsterdam is vanochtend korte tijd ontruimd geweest na een brand.

De brand brak uit in één van de lokalen. Alle kinderen moesten naar buiten en de baby's werden ondergebracht in een hotel in de straat. Het personeel heeft daarna de ouders van de kinderen gebeld en die zijn naar het hotel gekomen.

De brandweer heeft het vuur snel geblust, er raakte niemand gewond. ''We zijn de ruimtes nu aan het ventileren en controleren, mogelijk kunnen alle kinderen weer terug naar het kinderdagverblijf'', aldus de brandweer.

Sommige kinderen zijn wel al door hun ouders meegenomen naar huis.