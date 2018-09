De Peiling: Schreeuwend tekort aan zorgpersoneel

NOORD-HOLLAND - Werknemers in de zorg nemen steeds vaker ontslag om ergens anders te gaan werken. Het aantal vacatures in de zorg waar geen geschikte kandidaat voor is te vinden groeit hard.

Paniek

De paniek lijkt bij sommige zorginstellingen groot. "We zien dat mensen door de ene zorgverlener worden weggekocht bij de andere door ze een hoger salaris te bieden", zegt Rob Leensen van onderzoeksbureau EY. Ook stapt zorgpersoneel over naar ander werk.

Ziekteverzuim

Het onderzoeksbureau brengt jaarlijks een Zorgbarometer uit. Daaruit blijkt dat het verloop in de Nederlandse gezondheidszorg hoog is. Het personeelsverloop ligt op ruim 13 procent en het ziekteverzuim op bijna 6 procent. In de ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg zijn het verzuim en het verloop nog hoger. Het personeelsverloop in de zorg was nog nooit zo hoog als nu.

Veel vacatures

Door de bloeiende economie is er in meerdere sectoren een tekort aan mensen. Maar de zorg is oververtegenwoordigd. Vijf van de tien beroepen met grote personeelstekorten, zijn zorgberoepen. Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn lastig te vinden. Maar er is ook veel vraag naar mensen in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist.

Weinig reacties

Zorgdirecteuren krijgen maar weinig reacties op vacatures. Ze denken dat de negatieve verhalen over de zorg en de bezuinigingen van de afgelopen jaren het imago van het werken in de zorg geen goed hebben gedaan.

Wat vind jij?

