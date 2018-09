Zaanse vestiging Vrijbuiter overgenomen door kampeerwinkel Vervat

ZAANDAM - Het filiaal van de failliete kampeerwinkel Vrijbuiter in Zaandam is een van de twee vestigingen die door branchegenoot Vervat wordt overgenomen. Vorige maand werd bekend dat de keten failliet was verklaard.

Het management van Vrijbuiter heeft gistermiddag te horen gekregen dat alleen de zaken in Gouda en Zaandam open blijven, schrijft De Krant. Voor de vestigingen in Roden en Roermond is geen nieuwe eigenaar gevonden.

De curator van Vrijbuiter kon het nieuws nog niet bevestigen. Kort na de bekendmaking van het faillisement meldden zich veel geinteresseerden voor de keten, al hadden die vooral interesse in tentenmerk De Waard. Uiteindelijk werd die overgenomen door de Sunshine Group. Voor de kampeerwinkelketen bleef één gegadigde over, bleek vorige week.

Struikelblok

Vervat heeft een grote zaak van vijfduizend vierkante meter in Rotterdam. Deze winkel met kampeerbenodigdheden werd vorig jaar mei geopend. Voor de overname van het Vrijbuiterfiliaal in Roden was het hoge huurbedrag een te groot struikelblok. De zaak in Roden was voor Vrijbuiter het meest succesvol: daar werd de meeste omzet geboekt.

De keten draaide echter al jaren met verlies, gaf algemeen directeur Ivo Richaers een maand geleden aan bij de NOS: "De onderneming heeft al een jaar of vijf geen zwarte cijfers meer kunnen draaien." Een maand geleden werd de keten failliet verklaard. Sinds afgelopen weekend zijn de winkels en de webshop van Vrijbuiter dicht.