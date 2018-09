Deel dit artikel:











Challenge voor duurzame ontwerpen metropoolregio Foto: Clean Energy Challenge

AMSTERDAM - Hoe kunnen we de manier waarop we energie produceren, distribueren en gebruiken in grootstedelijke gebieden opnieuw vormgeven? Die vraagt stelt de Clean Energy Challenge Amsterdam aan ontwerpers en andere creatieve professionals.

Zij kunnen onder meer met plannen komen voor ruimtelijke ingrepen en diensten die het leven in de metropoolregio Amsterdam combineren met schone energie. Initiatiefnemers What Design Can Do (WDCD) en IKEA Foundation stellen dat Amsterdam wat dat betreft achterblijft bij andere Europese steden. Volgens hen gaat daar bijna 60 procent van alle energie op aan warm water en het verwarmen van de huizen. Innovatief

De inzendingen van de ontwerpers moeten innovatief, praktisch, schaalbaar, betaalbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.