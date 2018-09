Jongen (15) uit het niets van fiets getrapt door scooterrijder

NIBBIXWOUD - De 15-jarige Lars van der Sloot is vanochtend tijdens zijn tocht naar school op de Dorpsstraat in Nibbixwoud van zijn fiets getrapt door een onbekende man op een scooter. De jongen heeft daar flinke verwondingen in zijn gezicht aan overgehouden.

De jongen zegt tegen NH Nieuws dat de 'aanval' uit het niets gebeurde. "Op weg naar school wilde ik een groepje jongens inhalen, toen een soort van scooter van achteren ineens naast me kwam rijden. Omdat ik oordopjes in had, hoorde ik hem niet aankomen."

De voor Lars onbekende man gaf hem een schop waardoor hij op de grond viel. "De man reed daarna door. Het was zeker geen ongeluk."

Uitlachen

Totaal beduusd bleef bleef de 15-jarige op de grond liggen. "Het groepje jongens dat ik wilde inhalen, zag ik in mijn ooghoeken nog lachen. Ze zitten bij mij op school. Geen idee wat dat lachen betekende", legt Lars uit.

Lars is na de mishandeling naar de dokter gegaan met flinke schaafwonden in zijn gezicht. "Ik heb een schram bij mijn oog, een diepe snee in mijn kin die zeker een litteken wordt en een dikke lip."

'Wie flikt dit nou?'

Hij heeft zelf geen idee waarom hij van zijn fiets werd getrapt. Zijn vader reageert woedend op de gewelddadige actie. "Ik hoop dat die figuur zichzelf aangeeft. Wie flikt dit nou?", aldus vader Vincent.

Zelf wilde Lars alweer naar school, maar van zijn vader moest hij nog even thuisblijven. "Vandaag ga ik eerst even naar school om te kijken of zij weten wat er gaande is."

Vincent en Lars gaan binnenkort aangifte doen bij de politie.