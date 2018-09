Tegenstanders hockeysters bij Champions Trophy bekend

AMSTERDAM - De tegenstanders voor het Nederlandse vrouwenhockeyteam tijdens het laatste toenooi om de Champions Trophy zijn bekend. De Nederlandse dames zijn door de goede resultaten van de afgelopen tijd de torenhoge favoriet voor het toernooi, dat in november in het Chinese Changzhou wordt afgewerkt.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan, die rechtstreeks geplaatst was voor het toernooi, speelt onder andere tegen de eveneens rechtstreeks geplaatste titelhouder Argentinië en gastland China. Ook olympisch kampioen Groot-Brittannië is rechtreeks geplaatst. De wildcards werden door de internationale bond FIH uitgedeeld aan de vrouwen van Australië en Japan. Daarmee is het deelnemersveld compleet.

Het Nederlands vrouwenteam won met het Europees Kampioenschap, de Hockey World League en het Wereldkampioenschap de laatste drie grote toernooien en is dus favoriet voor de Champions Trophyi. Het team is inmiddels 37 interlands ongeslagen. Het toernooi in november is de laatste editie van de Champions Trophy. In 2019 verdwijnt het en zal de landencompetitie de Hockey Pro League gaan heten. De Champions Trophy vindt plaats van 17 tot en met 25 november.