Deel dit artikel:











Bedrijven investeren in Zweeds textielbedrijf Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - De Amsterdamse investeringsmaatschappijen Social Impact Ventures en het Textiel Innovatiefonds gaan geld steken in het Zweedse We aRe SpinDye. Het fashiontech bedrijf heeft een methode ontwikkeld voor het verven van vezels voor de mode die duurzamer is dan de traditionele technieken.

De twee Nederlandse bedrijven investeren samen met het Chinese Bestbase Group zo'n drie miljoen euro in de onderneming. Daarmee hopen ze dat de productiecapaciteit vergroot kan worden. Ook hopen ze op een revolutie in de textielindustrie. Vervuilende industrieën

De textielindustrie is, volgens We aRe SpinDye, een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en de op één na grootste industriële verbruiker van water. Bij conventioneel verven van textiel worden grote hoeveelheden water gebruikt en vaak geloosd als afvalwater met chemicaliën en kleurstoffen. Milieuvriendelijk

We Are SpinDye maakt het polyester verfproces in de kledingindustrie milieuvriendelijk met een duurzame manier van verven voor synthetische vezels. Met deze methode wordt geen water gebruikt om te verven, waardoor het totale waterverbruik voor de productie van stoffen wordt verminderd met 75 procent. Het gebruik van chemicaliën is zelfs 90 procent lager dan bij gebruikelijke methodes.