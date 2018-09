Advocaat nabestaanden Milica van Doorn hekelt OM om gebrekkige informatievoorziening

BADHOEVEDORP - Advocaat Richard Korver hekelt de werkwijze van het OM in de zaak-Milica van Doorn. Dat bleek vanochtend, na afloop van de pro forma-zitting van het proces tegen Huseyin A., die ervan wordt verdacht in 1992 de destijds 19-jarige Milica te hebben verkracht en gedood.

Hij doelt op de gebrekkige informatievoorziening, waardoor zijn dossier in tegenstelling tot dat van de rechtbank onvolledig is. "Dat stoort me echt", zei de raadsman van Milica's moeder en zus in de rechtbank op Schiphol. "Ik zit hier met mensen die denken: waar gáát dit over?"

Lees ook: Verdachte Huseyin A. afwezig bij pro forma-zitting zaak-Milica van Doorn

Na afloop lichtte de raadsman zijn frustratie toe. "Daar heb ik tijdens de vorige zitting mijn beklag al over gedaan. De rechtbank heeft toen gezegd dat dat klopt en dat ik die stukken moet krijgen. Het is aan het OM om daarvoor zorg te dragen, maar als dan bijvoorbeeld een aanvulling op een psychisch onderzoek niet bij mij bekend is, is dat niet fijn."

Lees ook: Zaak Milica van Doorn, na 25 jaar eindelijk een rechtszaak

Dat de 48-jarige A. zelf niet naar de rechtbank was gekomen, verbaasde Korver niet. "Dat is een recht", zegt hij tegen NH Nieuws. "Maar we gaan ervan uit dat de rechtbank bij de inhoudelijke behandeling zal bevelen dat hij komt."

Oude stukken niet in dossier

De rechtbank bepaalde vanochtend dat twintig dozen met oud onderzoeksmateriaal niet worden toegevoegd aan het dossier tegen de verdachte. Zijn advocaat had om het oude materiaal gevraagd, op zoek naar aanwijzingen die in een andere richting wijzen dan die van A.

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen dat verzoek. "Het gaat om 25 jaar onderzoeksmateriaal", aldus de officier van justitie, die erop wees dat de advocaat van A. de oude stukken kan bestuderen op het politiebureau. "Het meeste is niet relevant."

Inhoudelijke behandeling

Die inhoudelijke behandeling staat gepland voor 19 en 21 november, maar dat lijkt volgens Korver een te optimistische planning. "Allerlei partijen twijfelen we of dat gaan halen. Dus dat gaan we zien."