Ziyech, Jahanbakhsh en De Ligt in de prijzen op voetbalgala

HILVERSUM - Hakim Ziyech heeft maandagavond in Hilversum de Gouden Schoen voor Voetballer van het Jaar 2017/2018 in ontvangst genomen. De Marrokkaanse voetballer was 'onbetwist' de beste speler op de Nederlandse velden afgelopen seizoen.

Ziyech was in de afgelopen eredivisie-jaargang goed voor negen doelpunten en liefst zeventien assists. Ook in dit - nog prille - seizoen loopt de productie van de international al aardig op: in tien offieciële duels was het al vier keer raak voor Ziyech, terwijl hij ook al vier assists op zijn naam kon schrijven. "Ik wil iedereen bedanken", tekende Ajax.nl op uit de mond van de middenvelder. "Maar mijn moeder in het bijzonder. Mama, jij geeft mij kracht. Deze prijs is voor jou."

De Zilveren Schoen, de prijs voor de op één na beste speler van de eredivisie, ging naar Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse speler beleefde afgelopen seizoen een prima jaar in het shirt van AZ met 21 doelpunten en twaalf assists in de eredivisie. Het leverde hem een transfer naar de Premier League op: Brighton & Hove Albion nam hem in de zomer voor negentien miljoen over van de Alkmaarders.

De Ligt

Ook Matthijs de Ligt viel in de prijzen tijdens het jaarlijkse gala. De verdediger won de Bronzen Schoen en bovendien werd hij verkozen tot Talent van het Jaar, waardoor hij een eigen Cruyff Court mag openen. Wesley Sneijder, die komende donderdag zijn laatste interland speelt met Nederland tegen Peru, ontving een oeuvreprijs.