Tata Steel krijgt duurzamere locomotieven

IJMUIDEN - Tata Steel krijgt een duurzamere locomotief die zuiniger, schoner en stiller is dan de huidige locomotieven van hetzelfde type. Aan het eind van dit jaar rijden er drie exemplaren bij het bedrijf in IJmuiden.

De locomotief gaat onder meer rijden op het Gildenspoor dat in verbinding staat met station Beverwijk en de buitenhavens.

Milieu

"Met de introductie van dit nieuwe type locomotief zetten we een flinke stap vooruit op het gebied van het verder verduurzamen van onze processen. Dat is goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de mensen die in de omgeveing van ons bedrijf wonen", zegt Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.

Minder roet

Het nieuwe type locomotief stoot 95 procent minder roet uit dan de oude types. Ook gebruikt hij bijna een kwart minder brandstof.