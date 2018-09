Deel dit artikel:











Kwart van inwoners Metropool voelt zich niet goed

NOORD-HOLLAND - Bijna een kwart van de volwassen in de Metropoolregio Amsterdam voelt zich niet gezond. Inwoners van 19 jaar of ouder beoordeelden zijn of haar gezondheid in 2016 als zeer slecht, slecht of gaat wel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral Lelystad valt in negatieve zin op. Daar voelt meer dan 30 procent zich niet gezond. In Lelystad wonen, volgens het CBS, ook relatief veel mensen met een langdurige aandoening of beperking. Dat blijkt uit een analyse op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van het CBS. Ook in Purmerend en Zaanstad voelen de inwoners zich ongezonder dan in de rest van de Metropool. In Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude voelen de mensen zich gezonder. Volgens de onderzoekers worden de verschillen grotendeels verklaard door de kenmerken van de inwoners: hun leeftijd, migratieachtergrond, inkomen, opleidingsniveau en of ze een langdurige aandoening en/of een beperking hebben speelt een rol. Maar zelfs als de onderzoekers de cijfers voor al die kenmerken corrigeren, blijven er verschillen over per gemeente. Dan scoren Almere, Weesp en Hilversum ineens slecht.