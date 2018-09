Tweede zitting in zaak-Milica van Doorn, verdachte niet aanwezig

BADHOEVEDORP - Huseyin A., de Zaandammer die verdacht wordt van verkrachting van en moord op Milica van Doorn in 1992, zou vandaag voor de tweede keer voor de rechter moeten verschijnen. Hoewel hij niet is komen opdagen, gaat de zitting wel door.

De zitting in de rechtbank Schiphol is net als de vorige een pro forma-zitting, wat inhoudt dat de zaak vandaag nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Een pro forma-zitting dient om te voorkomen dat de verdachte op vrije voeten komt, zolang het OM het onderzoek nog niet volledig heeft afgrond.

Volg hieronder het liveverslag van onze verslaggever

Tekst loopt verder onder de livefeed



De 48-jarige Turkse Zaandammer kwam eind vorig jaar in beeld, na een DNA-verwantschapsonderzoek onder Turkse Zaandammers. A. was één van de acht mannen die niet inging op de uitnodiging om wangslijm af te laten nemen. Omdat in ieder geval één familielid - volgens onbevestigde berichten een broer - dat wel deed, kreeg justitie hem in het vizier. Na zijn aanhouding bleek dat zijn DNA volledig matcht met het DNA van het sperma dat op de destijds 19-jarige Milica werd aangetroffen.

Lees ook: Rechter besluit dat DNA in zaak-Milica van Doorn opnieuw moet worden onderzocht

Half ontkleed

Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Kogerveld. Ze was in de nacht van 6 op 7 juni door messteken om het leven gekomen, zo bleek al snel nadat emeritus-pastoor Jan Broersen haar lichaam had gevonden.

Lees ook: Milica van Doorn, na 25 jaar eindelijk een rechtszaak

Tijdens de vorige zitting in juni stemde de rechtbank in Alkmaar in met een contra-expertise van het DNA-spoor dat op Milica werd gevonden. Volgens A.'s advocaat is het gebruikte DNA-spoor mogelijk onbetrouwbaar geworden, omdat er 25 jaar lang mee gezeuld is van laboratorium naar laboratorium.

Richard Korver, de advocaat van de familie Van Doorn, zei na die zitting dat hij niet verwacht dat de contra-expertise iets zal opleveren. "Het DNA van de verdachte was nog niet eerder bekend bij justitie, dus van enige contaminatie - dat zijn DNA daar toevalligerwijs terecht is gekomen - lijkt ons geen sprake."

[TwitterWidget:Tweets by PieterAkker ]