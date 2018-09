Meeste boetes voor wildplassen in Haarlem en Amsterdam

NOORD-HOLLAND - Haarlem is na Amsterdam, dat vanzelfsprekend de kroon spant, de Noord-Hollandse gemeente waar de meeste boetes worden uitgeschreven voor wildplassen. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In 2017 slingerde de politie 234 mensen op de bon die hun behoeften in het openbaar deden.

Ook in Hilversum (155) en in Alkmaar (123) kregen er relatief veel mensen een prent. Zaanstad staat op de vierde plek met 77 bekeuringen.

Het mag geen verrassing zijn dat er in Amsterdam de meeste boetes worden uitgeschreven. Het afgelopen jaar kregen 1.188 mensen een bon voor het illegaal doen van hun behoeften. Afgelopen Koningsdag maakte NH Nieuws een video waarin te zien is hoeveel mensen er in een uurtje in de Jordaan hun plasjes deden.

140 euro

Even plassen tegen een boom, in een steeg of stiekem in de bosjes is niet goedkoop. De hoogte van de boete kan uitlopen tot 140 euro. In het Wetboek van Strafrecht staat overigens nergens dat plassen en poepen op straat verboden is. Gemeenten maken dit beleid zelf door de regel op te nemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening.

Landelijk gezien werden er in 2017 bijna 14.000 bekeuringen uitgeschreven. Dat is relatief weinig in vergelijking met het jaar ervoor. Toen werden er nog 21.000 boetes uitgedeeld.

Bekijk hieronder hoeveel mensen een bekeuring kregen in jouw gemeente.