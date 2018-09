Thierry Baudet verloofd met zijn vriendin Davide

AMSTERDAM - (AT5) Thierry Baudet en zijn vriendin Davide stappen het huwelijksbootje in. Dat heeft de Forum voor Democratie-voorman vanavond via Instagram bekend gemaakt.

'Na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd.' Met die woorden maakte hij de verloving tussen hem en de 22-jarige Amsterdamse freelance fotograaf - en tevens de maker van Baudets roemruchte vakantiefoto - Davide Heijmans bekend.

Het stel had het nieuws liever wat langer buiten de publiciteit gehouden, maar omdat verschillende media al lucht hadden gekregen van de verloving besloten ze toch een eenmalige melding de wereld in te sturen. 'Op dit moment willen we het daar bij houden.'

De politicus kon het verder niet laten het nog even over politiek te hebben. 'Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin FvD op 20 maart échte verandering gaat afdwingen', voegt hij toe aan zijn eenmalige verlovings mededeling.