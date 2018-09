Overijverige ambtenaar geeft boetes op privéterrein

AMSTERDAM - Een overijverige ambtenaar van gemeente Amsterdam is vorige week maandag het parkeerterrein van de Persgroep opgereden en heeft daar en masse boetes uitgedeeld.

De slagboom voor het parkeerterrein was het weekend ervoor vernield. De ambtenaar zag zijn kans schoon en bracht een bezoekje aan het parkeerterrein, ondanks dat met een bord duidelijk was gemaakt dat het terrein een privéterrein van de Persgroep was.

Eén medewerker van de Persgroep zag de auto het terrein op rijden en is snel naar buiten gelopen om de ambtenaar te waarschuwen. De auto was echter al een rondje gereden, waardoor iedere auto al gescand bleek.

Boete

Vandaag kwam er een e-mail naar buiten dat waarschijnlijk iedereen binnenkort een boete op de mat ontvangt. Er kon op dat moment niets aan gedaan worden, volgens de ambtenaar.