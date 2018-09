Guus Til niet tevreden over eigen spel: "Het is niet alleen maar hosanna"

ALKMAAR - Guus Til is de aankomende periode met Jong Oranje op pad. De aanvoerder van AZ viel af bij het 'Grote' Oranje en dat begreep hij wel. "Ik had het wel verwacht." Een gesprek met een openhartige Til over zijn vorm en het aanvoerderschap.

"Het had wel beter gekund, nog het is niet top tot nu toe", aldus Guus Til over zijn eigen prestaties van dit prille seizoen. "Het is niet altijd een stijgende lijn, soms zitten er fases tussen dat het minder gaat. Ik denk dat daar elke willekeurige topsporter last van heeft. Het is niet alleen maar hosanna."

"Druk iets groter"

Vorig seizoen brak Guus Til definitief door. Hij kreeg van alle kanten positieve kritieken. Nu is hij aanvoerder en zijn er veel meer ogen op hem gericht. "De druk is wel iets groter, niet dat ik dat voel. Je hebt die band om en je moet altijd voor de camera komen om uitleg te geven. Mensen vinden er nu meer van."

"Gaat goed komen hoor"

Je ziet aan Guus Til dat hij flink baalt van zijn huidige vorm. De glimlach is minder vaak aanwezig op het veld en hij weet als geen ander dat hard werken de juiste remedie is om er bovenop te komen. "Het gaat ook wel goed komen hoor. Ik moet er even doorheen komen."

Guus Til speelt de aankomende periode met de Oranje talenten tegen de leeftijdsgenoten van Engeland en Schotland. Na de interlandperiode hervat AZ de competitie tegen Feyenoord.