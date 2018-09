Lil Kleine wil op zijn 35ste al stoppen met werken

AMSTERDAM - (AT5) Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine, wil rond zijn 35ste met pensioen. Dat betekent dat hij nog zeker twaalf jaar moeten werken.

Mogelijk verlengt hij zijn carrière nog vijf jaar extra. 'Misschien werk ik tot mijn veertigste. Dan moet het klaar zijn. Niet alleen financieel, ook persoonlijk', vertelt hij deze week in LINDA.meiden.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers vorig jaar in Nederland met pensioen gingen was 64 jaar en tien maanden. Scholten gaat dus een uitzondering op de regel worden, mocht zijn plan doorgaan.

Waar Lil Kleine daarna dan gaat wonen weet hij ook al. 'Met mijn vrouw en een kind op een mooie plek wonen. Ibiza of zo. We vinden het daar allebei fijn, we zoeken er naar huizen nu.' Sinds vorig jaar heeft Lil Kleine een relatie met Jaimie Vaes. Vorig maand vroeg de rapper zijn vriendin ten huwelijk op Ibiza.