Familie Maurycy "emotioneel geknakt" na verklaring NVWA

GROOTEBROEK - De familie van Maurycy had niet verwacht dat de NVWA al binnen enkele maanden aansprakelijkheid zou erkennen voor het ongeval met een springkussen waarbij de vierjarige kleuter om het leven kwam. "Dat bericht kwam vandaag als een mokerslag", zegt oom Vincent Pover tegen NH Nieuws.

"We zijn erg ontdaan. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het onderzoek is in een stroomversnellling geraakt dankzij het gedegen onderzoek van RTL Nieuws, want het kon ook zomaar een strijd van twee à drie jaar worden", vertelt hij.

Maurycy speelde op oudejaarsdag 2015 op een springkussen, waarna hij na een val van hoogte met zijn hoofd op de grond terechtkwam. Nadat hij een week in een coma heeft gelegen, overleed de jongen in het ziekenhuis. De inspectie van het NVWA zou in 2013 al hebben geweten dat het luchtkussen waar de jongen vanaf viel niet was goedgekeurd.

"Ik ben vanmiddag wel emotioneel geknakt. De NVWA had al twee jaar eerder moeten doorpakken: er ontbraken logboeken, registers en dat soort dingen in het partycentrum. Als de toezichthouder daar had doorgepakt, hadden we ons nooit in deze situatie begeven." laat oom Vincent Pover weten.

Aangifte

Een persoonlijke ontmoeting tussen de NVWA en de familie zal vrijdag plaatsvinden. "Daar zal besproken worden hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zoveel fouten zijn gemaakt. Nu de toezichthouder officieel aansprakelijkheid heeft erkend, zal de familie aangifte gaan doen, bevestigt Pover. "We willen aangifte doen, zodat zij strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Die aangifte stond al in de planning, maar met deze informatie gaan we het zeker doen."

Pover is met name blij dat de ouders van Maurycy een stap dichter bij gerechtigheid zijn. "Er valt eigenlijk niets te winnen in deze zaak. Wij zijn ons neefje kwijt en die krijgen we nooit meer terug."