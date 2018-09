Deel dit artikel:











Grote verslagenheid op Haarlemmermeer Lyceum na dodelijk ongeluk leraar Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - De verslagenheid is groot op het Haarlemmermeer Lyceum. Scheikundeleraar Abdelghani Belkhou is vorige week, samen met zijn vrouw, omgekomen bij een auto-ongeluk in Spanje. Deze week staat in het teken van herdenking.

"Het nieuws is ingeslagen als een bom", vertelt Liesbeth Pennings, rector Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand. "Het is een dubbel gevoel. We komen allemaal opgeladen terug van vakantie en krijgen dan met dit afschuwelijke bericht te maken." Geliefd

Abdelghani werkte al tien jaar op het lyceum. "Hij was geliefd bij collega's en leerlingen. Een heel vriendelijke, bescheiden man. Echt vreselijk dat zijn leven zo vroeg beëindigd is." De docent en zijn vrouw waren op de terugweg van vakantie in Marokko. Hun kinderen van 1 en 5 jaar én een ander familielid van 23 overleefden het ongeluk wel. "De kinderen zijn opgevangen bij familie in Marokko, ze maken het naar omstandigheden goed." Lees ook: 'Ouders van gezin uit Hoofddorp omgekomen bij ongeluk in Spanje' De school heeft een gedenkplek ingericht, in het lokaal van de eerstegraads scheikundeleraar. "Mensen kunnen hier even stilstaan, herinneringen ophalen en anekdotes opschrijven. We zullen die boeken later overhandigen aan zijn kinderen," vertelt de rector. Bijeenkomst

Abdelghani en zijn vrouw worden waarschijnlijk volgende week begraven in Marokko. "Omdat mensen hier geen afscheid meer van hem kunnen nemen, organiseren wij later deze week een bijeenkomst voor leerlingen en bekenden." Rector Pennings zal hem niet snel vergeten. "Hij zal gemist worden, maar we zullen hem blijvend herinneren."