Burgemeester Hoorn over spandoeken: "Deze actie slaat de plank volledig mis"

HOORN - Burgemeester Jan Nieuwenburg keurt de actie af waarbij spandoeken aan de gebouwen van de katholieke Mariaschool in Hoorn zijn gehangen. Op doeken wordt kritiek geuit op een gepland schooluitje naar een moskee in de stad.

Op de spandoeken waren teksten te lezen als: "Uw kind naar jihadmoskee?", "Ouders kom in actie" en "Stop schooluitje moskee". De spandoeken zijn volgens actiegroep 'Rechts in Verzet' opgehangen nadat een 'een boze moeder om hulp vroeg' deze zou afvragen hoe het mogelijk is dat de Mariaschool de moskee bezoekt.

Het overkoppelde bestuur van de basisschool liet vanmiddag echter aan NH Nieuws weten geen aanwijzingen te hebben date een boze ouder achter de actie zit.

Geen Jihad

Het bezoek van de leerlingen zou zijn aan de moskee in de Vredehofstraat, waar volgens De Telegraaf eerder dit jaar "een door Turkije gedicteerde preek over jihad en martelaarschap" zou zijn uitgesproken. Het moskee-bestuur ontkende dat destijds, en ook de gemeente concludeerde na onderzoek dat er geen sprake was van een oorlogspreek.

"Er klopt niets van de spandoeken"

Via een woordvoerder laat burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn weten aan NH Nieuws dat volgens hem de actie de plak volledig misslaat: "Er is geen sprake geweest van een oorlogspreek en er klopt dus ook niets van de spandoeken. Daarbij staat deze moskee midden in de Hoornse samenleving. Dat zij de deuren wagenwijd openzetten, draagt alleen maar bij aan wederzijds begrip en het goede gesprek over geloof in onze samenleving."

Hij vervolgt: "En dat onderwijsinstellingen kinderen kennis bijbrengen over verschillende geloven, in de klas, of tijdens een bezoek aan een geloofshuis zelf, is juist goed. De wetenschap dat er niet één manier van denken bestaat in onze wereld kan alleen maar bijdragen aan de vorming van weldenkende jonge mensen."