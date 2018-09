'Wat ik ook speel ik wil winnen, ook een potje kaarten of backgammon'

AMSTERDAM - Zaterdag speelde AFC de eerste thuiswedstrijd van het seizoen onder de nieuwe coach Uli Landvreugd en die wedstrijd werd met 1-0 gewonnen van Spakenburg. "Ik speel altijd om te winnen, wat ik ook speel, een potje kaarten of backgammon."

"Ik heb veel herinneringen hier, ook als speler", vertelt Landvreugd, die tien jaar het shirt van AFC droeg.

De nieuwe coach kreeg al vroeg slijtage aan zijn knieën, waardoor betaald voetbal uitgesloten was. Mede door AFC haalde hij zijn trainersdiploma. Nadat hij assistent was van Edgar Davids in Engeland en hoofdtrainer van Eemdijk en Hooglanderveen, is hij nu weer terug op het oude nest bij AFC.