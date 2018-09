Deel dit artikel:











NVWA erkent aansprakelijkheid in dood kleuter Maurycy (4) Foto: NH Nieuws

GROOTEBROEK - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkent aansprakelijkheid voor het ongeval in december 2015 waarbij de 4-jarige Maurycy op een speeltoestel in partycentrum Happy Days in Grootebroek om het leven kwam.

Dat laat de NVWA weten in een verklaring op haar site. Ruim twee maanden geleden berichtte RTL Nieuws al aan de hand van veiligeheidsexperts dat de dood van Maurycy voorkomen had kunnen worden als de NVWA beter toezicht had gehouden. Het jongetje speelde op Oudejaarsdag van dat jaar op een springkussen, waarna hij na een val van hoogte met zijn hoofd op de grond terechtkwam. Nadat Maurycy een week in een coma heeft gelegen, overleed hij in het ziekenhuis. Gesprek met ouders

"De ouders van Maurycy zijn op de hoogte gesteld van het feit dat de NVWA aansprakelijkheid erkent. De NVWA leeft zeer mee met hun verlies en verdriet. De NVWA betreurt dit tragische ongeval dat mede door onzorgvuldig toezicht van de NVWA heeft kunnen plaatsvinden. In een gesprek met de ouders zal de NVWA persoonlijk excuses aanbieden en een nadere toelichting geven", schrijft het NVWA.