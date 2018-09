Domper na vakantie: vernielingen bij voetbalclub Schagen

SCHAGEN - Een domper voor de vrijwilligers van voetbalvereniging SRC in Schagen: toen ze de vakantie terugkwamen op hun club troffen ze een bende aan. Vandalen hebben er deze zomer flink huisgehouden.

Dat schrijft de club op Facebook, meldt mediapartner Schagen FM. "Bij terugkomst van de vakantie werden wij onaangenaam verrast door de vele vernielingen en rommel", schrijft de club. Een doel is gesloopt, de tribune is vernield en een camera is gestolen. Ook hebben de vandalen een enorme bende achtergelaten.

De club gaat aangifte doen en de beelden van de bewakingscamera bestuderen. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden. Vrijwilligers proberen in de tussentijd de schade te herstellen, zodat er weer vlug kan worden gesport.