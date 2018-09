Aanleg nieuw fietspad door duingebied bij Hargen start deze week

HARGEN - De gemeente begint deze week met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Hargerstrandweg, zodat er straks een rechtstreekse fietsverbinding tussen Camperduin en Hargen aan Zee is. Hiermee moet het fietsverkeer in het duingebied beter worden gespreid. De werkzaamheden aan het pad duren zo'n drie weken.

Het fietspad rond het bestaande parkeerterrein bij Hargen aan Zee zal hiermee worden gesloopt. Dit gedeelte wordt teruggegeven aan de natuur. Er komen fietsoversteken en verkeersdrempels om de snelheid van auto's te remmen.

Het is nog niet bekend of er wegen worden afgesloten. Wel zal het verkeer soms over rijplaten moeten rijden.

De aanleg van het fietspad is onderdeel van de versterking van de Hondbossche Zeewering. De afgelopen jaren heeft de gemeente, met steun van de provincie, veel geïnvesteerd in het gebied rond Camperduin en Hargen aan Zee.