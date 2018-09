AZ'ers en Ajacieden vliegen uit: wie gaat waar heen?

AMSTERDAM - De eerste interlandbreak van het seizoen is aangebroken en dat betekent dat er veel spelers van Ajax en AZ zich melden voor interlands met Oranje. Ook zijn er spelers die teruggaan naar hun geboorteland om voor hun nationale ploeg te gaan spelen.

Zo ziet AZ al drie spelers uit hun eerste selectie naar Noorwegen gaan. Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø én Bjørn Johnsen zijn door Noorwegen-bondscoach Lars Lagerbäck opgeroepen voor de wedstrijden tegen Cyprus en Bulgarije. Ook Jong Oranje kent een groot AZ-gehalte. Guus Til, Teun Koopmeiners, Thomas Ouwejan en Oussama Idrissi kunnen mogelijk hun opwachting maken in de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi. Daarnaast heeft Albert Gudmundsson een uitnodiging gekregen voor Jong IJsland en mag Pantelis Hatzidiakos zich melden bij Jong Griekenland. Myron Boadu, die dit seizoen al drie keer het net wist te vinden voor de hoofdmacht van AZ, is opgeroepen voor Oranje onder 19.

Ajax

Ook Ajax ziet deze week veel spelers naar hun nationale ploeg vertrekken. Zo zijn Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong door Oranje-bondscoach Ronald Koeman uitgenodigd voor de duels met Peru (donderdag) en Frankrijk (zondag). Carel Eiting mag zichzelf laten zien bij Jong Oranje, terwijl Kaj Sierhuis, Dani de Wit en Perr Schuurs zijn opgeroepen voor Oranje onder 20.

Tevens zijn er veel Ajacieden die naar het buitenland vertrekken om wedstrijden te spelen met hun land. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn geselecteerd voor de nationale ploeg van Marokko en Nicolás Tagliafico komt komende week uit voor Argentinië. André Onana is door Clarence Seedorf en Patrick Kluivert geselecteerd voor Kameroen. Dusan Tadic, afgelopen zondag nog trefzeker in de wedstrijd tegen Vitesse, is opgeroepen voor Servië.

Denemarken

Het is nog onduidelijk of Lasse Schöne met Denemarken speelt tegen Slowakije en Wales. De Deense bond (DBU) en de Deense voetballers ruziën al een tijdje over een collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij imagorechten een rol spelen. Maandagochtend kwam naar buiten dat de bond door het oplopende conflict zelfs op zoek is naar een heel nieuw elftal om de wedstrijden alsnog te laten plaatsvinden.