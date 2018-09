Motorrijder vliegt uit de bocht in Breezand

BREEZAND - Een motor is vannacht rond 2.00 uur uit de bocht gevlogen op de Schorweg in Breezand.

De man had geen geldig rijbewijs, aldus mediapartner Schagen FM. De politie schat in dat de man 120 tot 160 kilometer per uur had gereden. Op deze weg is 60 kilometer per uur toegestaan.

Het slachtoffer belandde aan de overkant van de sloot. De brandweer heeft de motorrijder over het weiland naar de ambulance getild. Hij is met onbekend letsel naar ziekenhuis gebracht.

De berger heeft het voertuig afgesleept.