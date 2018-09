Zes lokale partijen doen mee aan verkiezingen Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november van de nieuw te vormen gemeente Haarlemmermeer (met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude erbij) doen zes lokale partijen mee. Eén daarvan is nieuw: GEZOND Haarlemmermeer.

De andere vijf politieke partijen zijn ÉÉN Haarlemmermeer, HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek), SRH (Sociaal Rechts Haarlemmermeer), Forza! en de CDVP (Christen-Democratische Volks Partij). Deze vijf zitten op dit moment al in de gemeenteraad.

Landelijk geregistreerde partijen hoeven zich niet lokaal te registeren, maar dat geldt niet voor lokale en nieuwe partijnamen. De inschrijftermijn hiervoor is nu verstreken. Toch heeft het centraal stembureau de mogelijkheid om alsnog nieuwe politieke partijen mee te laten doen. Dat gebeurt dan zonder partijnaam en met een blanco lijst.

Zo'n blanco lijst is echter zowel in Haarlemmermeer als in Haarlemmerliede en Spaarnwoude nooit eerder voorgekomen.