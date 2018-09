Frenkie de Jong bij Oranje: "Nieuwsgierig wat er gebeurt"

ZEIST - Frenkie de Jong meldde zich vandaag voor het eerst in Zeist bij 'het grote' Oranje. "Ik ben nieuwsgierig wat er gebeurt, maar de planning zal niet veel anders zijn dan met de jeugdteams", zei De Jong voor de camera van Ons Oranje.

"Er zal meer media-aandacht zijn", verwacht de kersverse international. "Ik ga gewoon mijn best doen."

Oranje speelt donderdag een oefeninterland tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA. Zondag gaat het dan voor het echie tegen Frankrijk in Parijs. Dat is de eerste wedstrijd in de nieuwe Nations League. Bondscoach Ronald Koeman ziet de wedstrijden tegen Frankrijk, en later tegen Duitsland, in de nieuwe landencompetitie zeker niet als veredelde oefenwedstrijden. "Je kunt punten winnen, geld verdienen en ook degraderen uit de A-divisie als je laatste wordt in de poule. Dus ik zie dit niet als oefeninterlands, hierin wil je echt resultaat halen", zei Koeman.

EK 2020

Volgend jaar begint de reguliere kwalificatiereeks richting het EK van 2020. De groepsindeling daarvoor wordt mede op de resultaten in de Nations League gebaseerd. De nummers een en twee van iedere groep plaatsen zich voor het EK. Via de play-offs van de Nations League worden daarna nog eens vier tickets verdeeld onder de landen die zich niet hebben geplaatst. "Het is ingewikkeld, die Nations League. Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die het niet helemaal snappen. Dat maakt niet uit, als wij het maar begrijpen", zei Koeman.