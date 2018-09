Deel dit artikel:











Scholen weer van start: "Ik zat wel te wachten op school" Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De vakantie is afgelopen en alle scholen in Nederland zijn vandaag gestart. Voor sommige kinderen kon dat niet vroeg genoeg gebeuren, zoals bij basisschool In 't Veld in Zaandam.

Lesley zit in groep 5 van de Zaanse basisschool. Hij keek al uit naar het einde van de zomer: "Zes weken vind ik voor mij wel te lang, dus daarom vind ik vandaag gewoon heel leuk. Ik wilde gewoon dat het niet zo lang was." Voorstellen

De eerste schooldag begint rustig op de Zaanse basisschool. Leraren stellen zich voor en maken duidelijk dat er niet door hun heen gepraat mag worden. Er worden laptops uitgedeeld, maar die doen het nog niet meteen. Gelukkig weet een van de leerlingen de apparaten aan de praat te krijgen. Voor anderen is de start van het jaar spannend. Youri uit groep 7 is dit jaar naar In 't Veld gekomen. Maar ook hij keek ernaar uit. "Omdat ik zenuwachtig was om naar de nieuwe school te gaan, zat ik eigenlijk wel te wachten op school", zegt hij.