In beeld: Metamorfose voor de N23 Westfrisiaweg bij Enkhuizen Foto: WEEFF/Henk Kroeb

ENKHUIZEN - Het is een monsterklus: de aanleg van de N23 Westfrisiaweg tussen Alkmaar en Enkhuizen. Afgelopen weekend was de kruising N302/N506 bij Enkhuizen aan de beurt. Daarmee was de hele Markerwaarddijk/Houtribdijk geheel afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor een aanzienlijke omleiding, maar ook voor mooie foto's.

Onze mediapartner WEEFF zag hoe op de kruising tal van omleidingsborden waren geplaatst, maar dat er toch nog mensen waren die de borden negeerden en tegen beter weten in de afgesloten weg op reden. De bezoekers van het Zuiderzeemuseum werden op het parkeerterrein van Syngenta opgevangen en met een pendelbus naar het treinstation gereden om vanuit daar naar het Zuiderzeemuseum te worden gebracht. Vanochtend konden de eerste gebruikers over de nieuw aangelegde asfaltweg rijden.