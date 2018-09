Vierdaagse schoolweek voor De Wissel in Hoorn: "Uitgeruste kinderen kunnen beter leren"

HOORN - Leerlingen van basisschool (voor speciaal onderwijs) De Wissel gaan voortaan nog maar vier dagen naar school. Op de woensdagen zijn ze vrij. Directeur Mark Leek denkt dat het voor de meeste leerlingen een grote verbetering is: "Anders zouden we dit niet doen."

De school heeft een hoog percentage ziekteverzuim. Veel leerlingen raken gedurende de week overprikkeld en blijven dan een dag thuis. "Wat we zien is dat het weekend te laat komt of te kort is. Door midden in de week een rustpunt in te bouwen, hopen we dat de kinderen vaker met z'n allen aanwezig zullen zijn", vertelt Leek.

Uitgeruste kinderen

Hij verwacht ook dat de prestaties omhoog zullen gaan. "Uitgeruste kinderen kunnen ook beter leren." De leerkrachten blijven wel gewoon op de woensdag naar school komen. Ze hebben dus extra tijd om de lessen voor te bereiden.

De Wissel kreeg toestemming van het ministerie van onderwijs voor de vierdaagse week, omdat de school in de categorie regelluwe scholen valt.

Ouders

De meeste ouders zijn enthousiast over de kortere schoolweek, maar sommigen zijn sceptisch en verwachten problemen als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij een aantal ouders speelt ook het opvangprobleem op de woensdag.

Vooralsnog gaat het om een pilot. Twee onderzoeksbureaus gaan kijken wat de effecten zullen zijn. Als de prestaties van de kinderen teruglopen, kan de school weer overgaan op de vijfdaagse schoolweek.