Met 60 km per uur door centrum Middenbeemster Foto: NH Sport

MIDDENBEEMSTER - "Het is een ontzettende snelheidssport. Op de top gaan ze wel 60 kilometer per uur", vertelt Kees Oudhuis over de kortebaandraverij.

Afgelopen donderdag werd het NK Kortebaandraverij gehouden in Middenbeemster. NH Sport was daarbij aanwezig en liep een middag mee met Kees Oudhuis van de organisatie. Dat leverde de volgende reportage op.