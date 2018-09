Deel dit artikel:











Burgemeester zwemt voor goed doel door grachten: "Het pak is een beetje een verschrikking" Foto: NHNieuws/Dimitri Walbeek

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen is één van de honderden deelnemers aan de Swim to Fight Cancer in Haarlem. Hij heeft de eerste training voor het evenement op 16 september achter de rug. Die eerste kennismaking met lange afstand zwemmen in het Houtvaartbad zal hem lang heugen.

Wienen kon maar niet wennen aan de swimsuit waarin hij zich moest persen. "Het pak is eerlijk gezegd een beetje een verschrikking. Ik zei: ik ga echt niet in dat pak. Maar het water is koud, zei men. Ik denk er nog even over na. Ik vind het niet lekker, het trekt aan alle kanten." Conditie ophalen

De burgemeester zwemt estafette, met drie wethouders: ieder zal 500 meter afleggen. De baantjes door het Houtvaartbad leerden hem dat dit nog best pittig kan zijn. "Het viel mij wel ietsje tegen. Vroeger zwom je zo een paar honderd meter. Ik moet wel even de conditie ophalen en de techniek mag ook nog wat aandacht. Maar het komt goed." Lees ook: Gratis zwemmen in buitenbad Haarlem voor deelnemers Swim to Fight Cancer Wienen heeft het er graag over, zegt hij. Hij vindt het belangrijk dat het zwemevenement in zijn stad wordt gehouden. Ook vindt de burgemeester het mooi dat er geld wordt opgehaald voor onderzoek tegen kanker: Wienen kent mensen die met kanker in de familie zijn geconfronteerd. Daar zal hij tijdens het zwemmen zeker aan denken. "Je ziet hoe verwoestend het werkt en het maakt je extra gemotiveerd als je aan die mensen denkt."