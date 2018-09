Amstelveners voeren laatste strijd voor tunnel A9: "Kom allemaal naar Raad van State!"

AMSTELVEEN - Amstelveners maken zich op voor een laatste strijd om een tunnel voor de A9. Donderdagochtend gaan ze naar de Raad van State, daar is hun hoop op gevestigd.

"Het is de laatste kans, gaat u mee donderdag?", vraagt actievoerder Frits Schuring aan een voorbijganger. Het zit de Amstelveners hoog. De A9 wordt bij hun stad verbreed en verdiept aangelegd. Ter hoogte van het stadshart en het oude dorp komt een overkapping. De bewoners willen terug naar het oorspronkelijke plan: de weg volledig onder de grond en er een groot park neerleggen.

Achtbaansnelweg

"Het plan lag er en was door alle partijen goedgekeurd. Nu is het van tafel omdat er geld bespaard moet worden. We snappen er niets van", zegt Frits Schuring. "Wat ons betreft is een achtbaansnelweg langs onze balkons totaal onverantwoord, omdat het gaat om onze gezondheid. Fijnstof raakt ons allemaal", zegt bewonersvertegenwoordiger Roy van Buren.

De bewoners vinden dat de A9 over de hele lengte door het dorp overkapt moet worden, juist bij de scholen en bewoonde gebieden. Deze plannen sneuvelden in 2011 vanwege de hoge kosten, maar sindsdien zijn de Amstelveners nog aan het strijden.



Groen

In plaats van het beloofde groen, sneuvelt nu juist ook een deel van het park. "Verschikkelijk", noemt Frits Schuring het. Zijn appartement grenst aan het park. "Maar áls het dan moet, dan voor iets goeds: een tunnel."

De actievoerders roepen Amstelveners op om donderdag massaal komen naar Den Haag. Aanmelden kan via de roy.vanburen@planet.nl. "Met uw steun redden we het!", aldus Van Buren.