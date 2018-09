Inwoners Anna Paulowna steunen massaal oproep om vlag halfstok te hangen

ANNA PAULOWNA - De Facebookoproep van een inwoner uit Anna Paulowna om de vlag halfstok te hangen wordt massaal gesteund op sociale media. Meer dan 1000 mensen hebben het bericht een dag na plaatsing al gedeeld. De steunbetuiging is bedoeld voor familie en vrienden van de drie jongens die afgelopen weekend bij een ernstig ongeluk om het leven kwamen.

Geert Heisen uit Anna Paulowna zegt in het bericht erg aangeslagen te zijn door het slechte nieuws. "Wat voor de meesten van ons een mooi weekend is, is voor een paar families in Anna Paulowna een horrorweekend geworden omdat ze door een ongeluk hun kind zijn verloren."

Behalve de familie en vrienden van de slachtoffers te steunen, kunnen buitenstaanders volgens Heisen weinig doen. "Mij zou het ‘mooi’ lijken als alle inwoners van Anna Paulowna deze hele week, tot en met zaterdag 8 september, hun vlag halfstok hangen als steunbetuiging voor de rouwende families & vrienden van deze jongeren."

Zijn oproep is een dag na plaatsing al meer dan 1000 keer gedeeld. In hoeverre mensen in Anna Paulowna ook daadwerkelijk gehoor hebben gegeven aan de petitie en hun vlag halfstok hebben gehangen, is nog onduidelijk.