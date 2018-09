Ad Visser kreeg ieder dag een 'Brood' vanuit de gevangenis

BUSSUM - Ad Visser is bij het grote publiek bekend als presentator van het legendarische muziekprogramma TOPPOP, maar erg graag praat hij niet meer over deze tijd. Liever heeft hij het over de projecten waar hij vandaag mee bezig is of morgen mee bezig gaat zijn.

Biografie



Naam: Ad Visser



Geboren: Amsterdam, 28 april 1947



Beroep: presentator, radio-dj, muzikant, multi-mediaperformer, popdichter



Erelijst: De Zilveren Harp (1980), TOPPOP tv-programma van de eeuw, presentator van de eeuw (2000), 2 Gouden Platen

Als we ons bij het huis van Ad Visser in Bussum melden, komen we voor een grote verrassing te staan. Hij blijkt inmiddels te zijn verhuisd, maar ontvangt ons nog wel op zijn oude adres. Het huis is leeg: de kamers klinken hol, slechts hier en daar zijn er nog spullen achtergebleven. Herman Brood

In de ruimte die eens werd gebruikt als huistheater, staan en liggen grote kunstwerken van Melanie, de vrouw van Ad, die het als atelier gebruikte. Gelukkig voor ons hangt er in een van de kamers nog een echte Herman Brood aan de muur. Ons haakje om het toch nog over TOPPOP te kunnen hebben, iets waar Visser niet graag meer over praat.

Ad Visser: "Ik praat niet zo graag over het verleden, dat is allemaal geweest. Ik vind het veel interessanter wat er vandaag gaat gebeuren. En wat kunnen we morgen doen."

Na licht aandringen wil Visser toch nog wel iets kwijt over de Herman Brood aan de muur: "Het is een figuur in zwart/wit met daarboven de tekst He's right."

Brood heeft duidelijk een eigen stijl. "Ik kwam hem tegen in de studio toen hij bij ons optrad. Toen was hij daar nog niet continu mee bezig. Hij zat zo voor zichzelf te tekenen en toen zei ik: 'jeetje, je hebt een ontzettend goede levende lijn. Daar moet je echt mee aan de slag.'"

Elke dag een tekening

Op een gegeven moment zat Brood in de gevangenis een straf uit vanwege een drugsdelict. "Toen werd hij een tijdje opgesloten en stuurde hij me iedere dag een tekening." Die tekst 'He's right' boven het schilderij, slaat die op Visser zelf? Met een grote glimlach antwoordt hij: "Dat laat ik geheel aan jou over, maar ik heb het wel van hem gekregen."

