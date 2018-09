Deel dit artikel:











TDCG grootste datacenter door overnames Foto: TDCG

AMSTERDAM - The Datacenter Group (TDCG) neemt twee datacenters over van het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund. Door deze overnames is TDCG de grootste Nederlandse datacenterspeler geworden.

Met de overname heeft TDCG ruim 20.000 m2 aan serverruimte en krijgt het bedrijf een datacentercapaciteit van 30 MegaWatt in Amsterdam, Delft, Utrecht en Rotterdam. Groeiende behoefte

The Datacenter Group bedient verschillende cloud en hosting providers, grote bedrijven en overheidsinstellingen in de huisvesting van hun IT-infrastructuur. Sinds de inwerkingtreding van de privacy-wetgeving heerst er een groeiende behoefte onder bedrijven die privacy gevoelige gegevens verwerken om hun data onder Nederlandse wetgeving op te kunnen slaan. Eigen achtertuin

Oprichter van TDCG Siemon van den Berg: “Voor veel van onze klanten, zoals bijvoorbeeld Erasmus Medisch Cenrum, Gemeente Delft en pensioenverzekeraar Brand New Day, is het belangrijk dat hun data fysiek dichtbij staat. Door deze overnames kunnen wij klanten in de Randstad van dienst zijn met een datacenter in hun eigen achtertuin.”