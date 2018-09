Oud-AZ'er Marcellis stopt per direct met voetballen

ZWOLLE - Dirk Marcellis (30) beëindigt zijn voetbalcarrière per direct. De verdediger van PEC Zwolle heeft dermate last van zijn knie dat hij heeft besloten om zijn schoenen aan de wilgen te hangen.

Marcellis, die in het verleden 125 officiële wedstrijden in het eerste van AZ speelde, maakte twee weken geleden zijn laatste minuten voor de Zwollenaren tegen FC Utrecht. In 2013 liep hij tijdens zijn periode bij AZ een zware knieblessure op, waardoor hij meerdere operaties heeft moeten ondergaan wegens kraakbeen- en meniscusproblemen. De knie nooit meer de oude, waardoor Marcellis in de afgelopen jaren vaak met blessures stoeide.

Onverantwoord

Nadat de verdediger ook in zijn laatste duel met FC Utrecht al na één helft moest worden gewisseld doordat zijn knie niet goed voelde, heeft hij het gewricht verder laten onderzoeken. Toen de artsen hem vervolgens adviseerden om zijn carrière te beëindigen omdat het onverantwoord zou zijn, besloot de oud-international te stoppen met voetballen.

Lastige beslissing

"Het is een lastige beslissing geweest om de knoop definitief door te hakken", vertelt Marcellis. "Toch voelt dit in alles als de goede keuze. Want als ik verder zou voetballen, breng ik mijn gezondheid in gevaar. Met een goed gevoel kijk ik nu terug op mijn loopbaan. Met PSV won ik het landskampioenschap en de Johan Cruijff Schaal en met AZ de beker. Daarnaast ben ik trots op mijn drie interlands voor Nederland en mijn periode bij PEC Zwolle, waar ik na veel blessureleed bij AZ en een degradatie met NAC nog drie mooie seizoenen heb gespeeld.”