Een robot in de directiekamer Foto: Matrixian Group

AMSTERDAM - De chatbot en Siri zijn voor veel mensen inmiddels normaal, maar een robot in de directiekamer? Dat is misschien nog even wennen. Toch weerhield dat data science- en technologiebedrijf Matrixian Group uit Amsterdam er niet van om robot Matt te benoemen tot Chief Know-how Officer.

Collega's kunnen bij de robot terecht met vragen, bijvoorbeeld over financiële cijfers of de bedrijfsvoering. Zij geven aan hoe tevreden ze zijn met het antwoord, waar het systeem weer van leert. Als het goed blijkt te werken, zal het bedrijf de robot ook gaan inzetten voor klanten. Kunstmatige intelligentie

"In ons databedrijf is alles gedigitaliseerd: alle berichten, facturen, documenten, procesbeschrijvingen en al het klantcontact", zegt oprichter Luke Liplijn. "Door deze data aan elkaar te knopen en er kunstmatige intelligentie aan toe te voegen, ontstaan er inzichten die een normaal mens niet kan berekenen." Die inzichten moeten het bedrijf werk uit handen nemen en het makkelijker maken om in te spelen op de kansen in de markt.