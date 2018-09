NH Nieuws Panel: Ben jij kritisch als je boodschappen doet?

NOORD-HOLLAND - Ben jij kritisch op wat je koopt als je boodschappen doet? Waar let je dan op? Vertel het ons en doe ook mee aan het voedselonderzoek van het NH Nieuws Panel.

Kijk je naar keurmerken, koop je alleen biologisch geteeld voedsel of controleer je hoeveel suiker in een product zit? We willen kortom weten hoe bewust jij met je eten bezig bent en wat je belangrijk vindt. Invullen kost tussen de 5 à 10 minuten. De enquête kan worden ingevuld tot en met maandag 10 september.

Wil je ook meedoen aan het onderzoek? Meld je dan hier aan voor het NH Nieuws panel, als je dat nog niet hebt gedaan. Daarna sturen we je binnen 48 uur na je aanmelding de link naar het onderzoek.

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws panel bijna 1.900 leden.