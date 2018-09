'Cursus Eerste Hulp Bij Verwarde Personen ook naar Hoorn'

HOORN - De lokale partij VOCHOORN wil dat het Hoornse college de cursus 'hoe om te gaan met verwarde personen' aanbiedt aan haar bewoners. De gemeente Eindhoven start dit najaar hiermee een proef en VOCHOORN wil graag volgen.

Dat meldt onze mediapartner WEEFF.

De cursus wordt gegeven onder de naam 'Mental Health First Aid' (MHFA), en bevat niet alleen het leren omgaan met mensen met psychische problemen maar tevens hoe te handelen in crisissituaties.

De lokale partij VOCHOORN meent dat het zinvol is om deze eerstehulpcursus ook in Hoorn aan te bieden. Er wordt namelijk niet alleen overlast ervaren van verwarde mensen op het terrein van het Westfriesgasthuis maar op veel meer plekken. De partij ziet graag dat dit wordt gedaan in samenwerking met het GGZ.