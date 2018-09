Dit weten we over de terroristische aanslag op Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - (AT5) De slachtoffers raakten zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. En de vermoedelijke dader Jawed S. wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dit is wat we tot nu toe weten van de terroristische aanslag op het centraal station afgelopen vrijdag.

Rond het middaguur stak een man vrijdag uit het niets twee Amerikaanse toeristen neer in de westtunnel van het Centraal Station. De politie was er binnen enkele seconden bij en schoot de vermoedelijke dader snel neer. Hij werd geraakt in zijn onderlichaam. De twee Amerikaanse mannen die op reis waren, werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een hoop paniek

De eigenaar van de bloemenwinkel op het station vertelde tegenover AT5 hoe hij na de steekpartij 'een hoop paniek' hoorde en even later een van de slachtoffer zijn zaak kwam binnen gerend. 'Die zat helemaal onder het bloed. Hij liep terug de hal in en viel toen neer.'

De verdachte, de 19-jarige Jawed S. verklaarde tegenover de politie al snel dat hij een terroristisch motief had. S. komt oorspronkelijk uit Afghanistan, maar woonde met een Duits verblijfsvergunning in de deelstaat Rijnland-Palts, in het westen van Duitsland. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten.

Onopvallend leven

Volgens de politie stond S. niet bekend als extremist en had hij een ogenschijnlijk onopvallend leven. Hij was dan ook niet in beeld bij de Duitse autoriteiten. Na zijn arrestatie heeft de Duitse politie op verzoek van Amsterdam het huis van S. doorzocht en zijn daar 'gegevensdragers' in beslag genomen.

Burgemeester Femke Halsema kwam vrijdag na de steekpartij persoonlijk poolshoogte nemen op het station. Ze sprak onder meer personeel van de HEMA en de broodzaak.

Dreigingsniveau

Dit weekend sprak ze in de media haar afschuw uit over de steekpartij, maar gaf ze tegelijkertijd aan dat het dreigingsniveau vier blijft en niet wordt verhoogd. 'De kans op zulke incidenten is reëel. We hebben al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.' Ook hoopte ze dat Amsterdammers 'gewoon doorgaan met hun leven'.

Ook premier Mark Rutte reageerde, onder meer op Twitter: 'Onze gedachten zijn bij de twee zwaargewonde Amerikaanse slachtoffers. Diepste respect voor de politie en NS-personeel.' De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zei in een verklaring in 'nauw contact met de slachtoffers en hun familie te staan'.