Spandoeken opgehangen bij basisschool Hoorn: "Uw kind naar jihadmoskee?"

HOORN - Bij de gebouwen van de christelijke Mariaschool aan de Eikstraat en Onder de Boompjes in Hoorn zijn vannacht spandoeken opgehangen waarop de school wordt bekritiseerd om een gepland bezoek aan een moskee in de stad.

Tussen lantaarnpalen voor de school wapperden vanochtend vroeg doeken met teksten als 'Uw kind naar jihad moskee?', 'Ouders kom in actie' en 'Stop schooluitje moskee'.

'Boze moeder'

Op de Facebook-pagina 5 voor 12 geweest schrijft de actiegroep Rechts in Verzet dat 'een boze moeder om hulp vroeg, en activisten in verzet zijn gekomen'. "Hoe is het mogelijk dat de Mariaschool een moskee bezoekt?"

Een van de directeuren van Mariaschool bevestigt dat de spandoeken zijn opgehangen, maar wil verder geen toelichting geven. Hans Bouwmeester van de overkoepelende stichting Penta reageert wel.

Afbrokkeling Nederlandse cultuur

"Ik zie dit voor het eerst", zegt Bouwmeester, die nog geen idee heeft wie de spandoeken heeft opgehangen. Hij vermoedt dat de actie voortvloeit uit de vermelding van de Mariaschool in een rapport van de Stichting Civitas Christiana.

Die stichting heeft als doel om "verdere afbrokkeling van Nederlandse cultuur en tradities tegen te gaan". In een van haar rapporten ageert de stichting tegen verplichte excursies voor basisschoolleerlingen naar moskeeën. "Moskeeën die regelmatig predikers uitnodigen van salafistische snit, die ongelovigen honden noemen, en oproepen tot jihad."

Geen oorlogspreek

In Hoorn zou het gaan om een bezoek aan de moskee in de Vredehofstraat, waar volgens De Telegraaf eerder dit jaar 'een door Turkije gedicteerde preek over jihad en martelaarschap' zou zijn uitgesproken. Het moskee-bestuur ontkende dat destijds, en ook de gemeente concludeerde na onderzoek dat er geen sprake was van een oorlogspreek.

Bouwmeester heeft geen aanwijzingen dat er - zoals de actiegroep Rechts in Verzet op Facebook suggereert - een boze ouder achter de actie zit. Wel benadrukt hij dat leerlingen van de christelijke Mariaschool als onderdeel van burgerschapsvorming - een verplicht onderdeel van het curriculum - gebedshuizen van uiteenlopende religies bezoeken.

De directeur keurt de actie af en laat weten dat er bij de politie melding is gemaakt van het protest. "Ik ga liever met mensen in gesprek, dus ik nodig de mensen die hier achter zitten van harte uit om langs te komen."