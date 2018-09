Psycholoog legt uit: "Wat gaat er om in het hoofd van een dierenbeul?"

VOLENDAM - Dit weekend was in een shockende video te zien hoe een onbekende man in Volendam hardhandig een eend in een put propt. Het is niet de eerst keer dat een dierenbeul actief is in onze provincie. NH Nieuws sprak met forensisch psycholoog Ernst Ameling om antwoord te krijgen op de vraag: "Wat gaat er om in het hoofd van een dierenbeul?"

Een eend die hardhandig in een put wordt gepropt, jonge vogeltjes die zonder reden worden gedood en katten die worden gewurgd: geregeld halen acties van dierenbeulen het nieuws. Forensisch psycholoog Ernst Ameling, in het verleden werkzaam bij het Pieter Baarn Centrum, geeft NH Nieuws een inkijk in het brein van de dierenbeul.

Wat is een precies een dierenbeul?

Een dierenbeul is een persoon die er plezier, dan wel lust aan beleeft om een dier pijn te doen. Dit heeft vaak te maken met een gevoel van macht. Als je een dier pijn doet of doodmaakt, heb je de complete macht over dat dier. Door deze complete controle ervaart een dierenbeul een gevoel van voldoening. Toch is de grens van wat wel en niet een dierenbeul is ook vaag, zo kan je de jezelf afvragen: "Ben je een dierenbeul als je voor de lol jaagt op dieren''?

Waarom zou je plezier beleven aan het pijnigen van een dier?

Men voelt dan vaak macht. Het voelen van macht is een compensatie van het voelen van onmacht. Want zo voelt een dierenbeul zich doorgaans: onmachtig. Vaak heeft de beul vlak voor de mishandeling van het dier iets vervelends meegemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ruzie met zijn of haar partner. Dit haalt de ervaringen van onmacht uit een slechte jeugd weer naar boven. Als je een dier opzettelijk pijn doet of doodt is dat niet zomaar iets. Er zit dan echt iets goed mis.

Ligt het probleem vaak in de jeugd?

Bij dierenbeulen ligt het probleem bijna altijd in de jeugd. Als iemand in zijn kindertijd mishandeld of verwaarloosd is door ouders of verzorgers kan dat van grote betekenis zijn. Hij of zij gaat dan in het volwassen leven zoeken naar compensatie van het gevoel van onmacht. Dan zijn dieren een makkelijk doelwit. Makkelijker dan mensen of kinderen. Maar vergis je niet, een lastige jeugd betekent niet dat je een dierenbeul wordt. Anders zouden er vele malen meer dierenbeulen rondlopen. Een dierenbeul kan meestal slecht met zijn of haar agressie omgaan. Om een dier te mishandelen moet je je geweten en empathie uit kunnen schakelen. Dat kan niet iedereen, gelukkig.

Dieren worden soms ook alleen verminkt en niet gedood, waarom is dit?

Naast het mishandelen of doden van dieren zien we ook regelmatig verminking van dieren. Maar al te vaak gaat het dan om verminking waarbij de geslachtsdelen van het dier onder handen wordt genomen. Er is dan sprake van een seksueel aspect. Een dierenbeul is dan mogelijk zelf sekueel misbruikt als kind. Een psychologische term voor dit gedrag is turning passive into active. Dit betekent dat jij iemand iets aandoet, wat jou in het verleden ook is aangedaan. Pedofielen zijn bijvoorbeeld vaak zelf misbruikt in hun jeugd.

Is het mogelijk een dierenbeul te genezen?

Dat kan, maar het is heel moeilijk. Deels ook omdat dierenbeulen vaak vinden dat hun gedrag helemaal niet zo raar is. Voor het genezen van een dierenbeul is vaak gedwongen behandeling nodig. Als behandelaar stel je dan ook de vragen: ""Wat moet er precies behandeld worden?" en "Waar komt de agressie vandaan?" Op voorhand kan men niet zeggen of iemand dankzij een slechte jeugd dieren is gaan mishandelen of dat bijvoorbeeld iemand in een psychose zit en denk dat dieren kwaadaardige aliens zijn.

Kan de man uit Volendam niet gewoon een slechte nacht hebben gehad vanwege een kwakende eend, en hem uit frustratie in een put hebben gestopt?

Dat lijkt me sterk. Hij had het beest beter kunnen wegjagen door een paar keer hard te roepen. Bedenk je dat de man uit Volendam moeite heeft moeten doen om het beest te vangen om hem vervolgens in de put te stoppen. Dit gedrag is heel erg zorgelijk en er moet iets goed mis met je zijn, wil je hiertoe in staat zijn.