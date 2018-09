Politie gaat actievoeren op Amsterdamse invalswegen: kans op vertraging

AMSTERDAM - Komende woensdag zullen politieagenten tussen 08.00 en 12.00 uur actie voeren op de invalswegen rondom Amsterdam. De bedoeling is dat het verkeer minder snel kan doorrijden en er vertraging optreedt.

Automobilisten die Amsterdam binnenrijden zullen banners zien met de tekst 'Betreden op eigen risico: geen politie'. Eerder werd er al een soortgelijke actie gevoerd in Eindhoven.

De politie zet zich nu al zo'n twee maanden in voor een betere cao. Door een hogere werkdruk kunnen agenten onvoldoende instaan voor de veiligheid, zeggen de bonden. In het kader van actievoeren worden er minder boetes uitgeschreven, minder controles uitgevoerd en tijdens een aantal grote evenementen en voetbalwedstrijden is geen politie aanwezig.

Woordvoering

Ook de woordvoerders van de politiekorpsen ondersteunen de acties van de vakbonden. Zij zullen tot en met zondag 9 september terughoudend zijn met het versturen van persberichten en het te woord staan van de media. Woordvoering over calamiteiten gaat wel gewoon door.