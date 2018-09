De Peiling: Minister maakt haast met appverbod op de fiets

NOORD-HOLLAND - Minister Cora van Nieuwenhuizen wil zo snel mogelijk een verbod op appen op de fiets. Appen tijdens het fietsen maakt de kans op een ongeluk veel groter.

Naar de Kamer

De wet gaat voor 1 oktober in consultatie. Dat betekent dat allerlei belanghebbenden er hun mening over mogen geven. "Daarna stuur ik de wet zo snel mogelijk voor goedkeuring naar de Tweede Kamer", zei de minister Infrastructuur en Waterstaat vanmorgen in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

Verkeersongelukken

Tijdens de eerste weken van een nieuw schooljaar is er een flinke stijging te zien van het aantal verkeersongelukken. “Daarom is het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden. Als je met de smartphone bezig bent op de fiets, is de kans op een ongeluk zes keer zo groot. Ik zou vooral ouders willen oproepen om een keer mee te fietsen met je brugklasser. Een kind volgt niet je regels, maar je voorbeeld.”

Te lui

Of ouders dat advies om mee te fietsen gaan volgen valt te betwijfelen. Vandaag is ook net in het nieuws dat uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat veel ouders liever de auto pakken als ze de kinderen naar school moeten brengen.

Wat vind jij?

Een verbod op appen op de fiets. Is dat een goed plan of is dat niet te handhaven? We horen graag hoe jij daar over denkt.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.