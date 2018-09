Ontwikkelingen in zaak vermiste Astrid uit Koog aan de Zaan: "Het is slopend"

KOOG AAN DE ZAAN - De zoektocht naar de vermiste Astrid Rousse (53) uit Koog aan de Zaan is nog steeds in volle gang. De eerder gevonden schoenen in een sloot vlakbij het huis van Astrid zijn waarschijnlijk niet van de vrouw. Tevens bracht de zoektocht in en rondom de sloot waar de schoenen zijn gevonden niks op, vertelt haar zoon Roberto Guagliardo aan NH Nieuws.

Er wordt nog steeds met man en macht gezocht naar de vrouw die verdween in de nacht van 16 op 17 augustus dit jaar. Zo kreeg de zoektocht bijval van -onder andere- Rescue Team Friesland, een non-profit organisatie die als doel heeft vermiste personen op te sporen.

Momenteel wordt er door hen gezocht op de Zaan ter hoogte van de Julianabrug.

Geurspoor

In dit gebied hebben speciale 'lijkenhonden' een lijkenlucht opgepikt. Na deze ontdekking is er een duikploeg ingezet om te zoeken in dit gebied. Het geurspoor is helaas weer verdwenen nadat een vrachtschip voorbij is gevaren en de onderstroming de geur heeft doen verdwijnen, aldus Rescue Team Friesland.

De eerder genoemde honden kunnen alleen mensenlucht ruiken. Daarom wordt er verder gezocht in dit gebied. "Hier moeten drie binnenvaartschepen van hun plek worden gehaald. Dit moet gebeuren zonder de motoren te starten. Als alles meezit kan er morgenavond gezocht worden", aldus de bezorgde zoon van Astrid.

'Het is slopend'

Voor Roberto is deze periode enorm zwaar: ''Ik word er moedeloos van, het is slopend, de onzekerheid, het wachten", vertelt hij. "Ik had het verhaal wel aardig rond in mijn hoofd. Zeker nadat ik had gelezen op welke zoektermen ze op internet had gezocht. Je kunt zo een digitaal plaatje maken in je hoofd. Ze heeft zelfs buienalarm nog gecheckt voordat ze wegging."