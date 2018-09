Deel dit artikel:











Bestelwagen slaat over de kop in Assendelft Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich

ASSENDELFT - Een automobilist is vanochtend op de Noorderveenweg in Assendelft met z'n bestelwagen over de kop geslagen. De auto kwam ondersteboven in de berm tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur. Volgens getuigen sloeg de auto twee keer over de kop, maar kwam de bestuurder met de schrik vrij: hij zou op eigen kracht uit zijn auto zijn geklommen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Voor zover bekend waren er geen andere auto's bij betrokken. Door het ongeluk was de weg in de richting van de A8 enige tijd afgesloten. Een berger zal het wrak opruimen.