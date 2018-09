Bewoners Hoorn bezorgd na illegale straatraces in buurt

HOORN - Inwoners van Hoorn maken zich zorgen nadat er zaterdagnacht aan de Doctor C.J.K. van Aalstweg straatraces zijn gehouden. Gevreesd wordt dat de politie deze illegale races door de vingers ziet. Volgens de gemeente is hier echter niets van waar.

Tientallen auto's verschenen afgelopen weekend aan de Doctor C.J.K. van Aalstweg in Hoorn na een oproep op Facebook. Een aantal verontruste omwonenden van de straat belden de politie toen ze de auto's in de straat zagen staan. Die was snel ter plekke om de racers aan te spreken. Maar nadat de agenten weggingen, zijn de races alsnog doorgegaan, aldus omwonenden. Dat heeft voor veel onrust gezorgd in de wijk.

Zo zegt Horinees Paul van Vegten in het Noordhollands Dagblad niet te begrijpen dat de politie niets deed. "Een dag ervoor vielen er nog doden bij een ernstig auto-ongeluk. En dan grijp je hier niet in?" Hij meldde zijn verontwaardiging bij de politie. Daar kreeg Van Vegten naar eigen zeggen weinig respons op. Als hij meende dat de politie fouten had gemaakt, moest hij 'maar een klacht indienen via de website'.

Geen speeltuin

De gemeente Hoorn laat in een reactie aan NH Nieuws echter weten dit soort straatraces absoluut niet te tolereren. Burgemeester Jan Nieuwenburg voegt daaraan toe een korte lijn met de politie te hebben en de situatie zeer hoog op te nemen. "Het is niet toelaatbaar, de open ruimte is geen speeltuin", aldus de burgemeester.

Tevens is er volgens hem contact met ondernemers en omwonenden van het gebied en registreert de politie actief kentekens van auto's die betrokken zouden zijn bij de straatrace. Daarnaast roept de burgemeester iedereen op die iets hoort of merkt van een straatrace, direct 112 te bellen: "Op welk tijdstip dan ook."

Politie Noord Holland is op de hoogte van de vermeende straatraces maar geeft tegenover NH nieuws geen commentaar. De politie ondersteunt de cao-actie van de politievakbonden en staat daarom in de periode van 3 tot en met 9 september media beperkt te woord.