Scholieren én docenten na vakantie weer naar school: 'Heb gedroomd dat ze niet luisteren'

AMSTERDAM - Na zes weken vakantie moeten Noord-Hollandse scholieren vandaag weer naar school. Dat is niet alleen spannend voor de kinderen, maar ook voor alle leraren. Aukje Meesters staat al 17 jaar voor de klas, maar heeft toch elk jaar weer lichte zenuwen.

"Je krijgt nieuwe kinderen, dus het is altijd even afwachten", vertelt de basisschoollerares van SBO De Kans uit Amsterdam-West. "De nachtmerrie dat je geen overwicht hebt en dat ze niet naar je luisteren, heb ik vorige week al gehad."

In het gareel

Na al die weken vakantie kan het lastig zijn om de uitgelaten scholieren weer in het gareel te krijgen, maar daar heeft Meesters, momenteel werkzaam in het speciaal onderwijs, wel een oplossing voor. "Ze mogen het eerste half uur even aftasten bij mij", aldus de juf. "Spullen bekijken, speelgoed uittesten; dat soort dingen. Daarna gaan we in de kring om kennis te maken en mag iedereen even over zijn of haar vakantie vertellen."

En dan is het tijd voor de orde van de dag. De scholieren van juf Meesters mogen veel lol maken, maar moeten zich wel aan de regels houden. "Als ze niet luisteren, ben ik een vervelende juf", lacht ze. "Ik ga altijd heel erg uit van het positieve, maar ze moeten wel weten dat ik de baas ben."

Herfstvakantie

Mocht het toch heel zwaar worden, kan de lerares zich afvast verheugen op de herfstvakantie: die begint namelijk over acht weken - op 28 oktober - alweer.